Coronavirus: restano 816 i casi attivi nel crotonese. In Calabria 412 nuovi positivi. Bollettino del 26 marzo

Secondo i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria

Nunzio Esposito

CATANZARO,

venerdì 26 Marzo 2021.

Anche oggi il bollettino quotidiano sulla situazione epidemiologica in Calabria, stando ai dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, riporta oltre 400 nuovi contagi su più di tremila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un indice di positività che poco più baso di ieri, ma comunque oltre il 13 per cento, più del doppio del rapporto complessivo, dall’inizio della pandemia, tra tamponi e positivi, che corrisponde al 6,9%: poco più di 45mila contagi su 653mila test effettuati.

Sicuramente questa sarà una settimana con un trend negativo in tal senso, considerando anche le zone rosse disposte dalla presidenza della Regione, non ultime Cirò Marina e Oppido Mamertina che da oggi all’8 aprile saranno soggette alle restrizioni previste in questi casi.

Tornando agli ultimi dati, ormai non è una novità che la provincia di Cosenza sia quella con la situazione più allarmante, il cui incremento giornaliero rappresenta quasi sempre la metà del totale regionale: oggi, ad esempio è stato di +186, con 11 nuovi ricoveri ospedalieri (complessivamente sono 144 nei nosocomi del cosentino) e purtroppo altri 2 decessi.

Ed analizzando tutti i numeri odierni i CASI ATTIVI sono così suddivisi:

– Cosenza: 92 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;16 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 4.448 in isolamento domiciliare.

– Catanzaro: 32 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.214 in isolamento domiciliare.

– Crotone: 27 in reparto; 789 in isolamento domiciliare.

– Vibo Valentia: 16 ricoverati, 538 in isolamento domiciliare.

– Reggio Calabria: 74 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.209 in isolamento domiciliare.

– Altra Regione o Stato estero: 50 in isolamento domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA