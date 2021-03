Dalla prima partita sulla Rai a oggi: la crescita del valore dei diritti tv

La Redazione24

,

venerdì 26 Marzo 2021.

Dalla prima partita sulla Rai a oggi: la crescita del valore dei diritti tv

Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A nel triennio 2021-2024. Accettata l’offerta di 840 milioni. Ben altre cifre rispetto a quelle del 1960, quando la Rai ottenne il diritto per mandare in onda un tempo di una partita in differita per una cifra equivalente a 800mila euro.



