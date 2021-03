Ibra, ritorno vincente: assist e la sua Svezia piega la Georgia

La Redazione24

,

venerdì 26 Marzo 2021.

Ibra, ritorno vincente: assist e la sua Svezia piega la Georgia

Zlatan, nella città dove segnò il primo gol in nazionale 20 anni fa, manda in rete Claesson per l’1-0 che decide il match. In campo per 85’. Infortunio per il doriano Ekdal



