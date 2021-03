Ronaldo, la lista per l’Europa: in attacco Kean o Aguero

Ronaldo, la lista per l'Europa: in attacco Kean o Aguero CR7 vuole restare in bianconero ma detta le sue condizioni: per la prossima stagione desidera una squadra più alla sua altezza, per fare meglio soprattutto in Champions League

La Redazione24

,

venerdì 26 Marzo 2021.

