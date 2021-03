365 nuove assunzioni in Calabria nella Pubblica Amministrazione

A renderlo noto Matteo Bonesse Coordinatore Provinciale dei Giovani Democratici

La Redazione

Torre Melissa,

sabato 27 Marzo 2021.

365 nuove assunzioni grazie al lavoro di Peppè Provenzano con Italia 2030.

Un piano prospettico come quello che Peppe Provenzano ha avviato da ministro con Italia 2030 ha aperto al rinnovamento della Pa del Mezzogiorno con una immissione di nuovo personale, ben 2800 tecnici, nuove assunzioni, 365 dedicate esclusivamente alla Calabria. Si tratta nello specifico degli oltre 100 milioni di euro già stanziati nella legge di Bilancio approvata a dicembre in Parlamento, per l’assunzione con contratti fino a 36 mesi di 2.800 esperti per dotare di nuove competenze le centrali di programmazione, dai Ministeri ai Comuni, passando per le Regioni.

Siamo soddisfatti : dopo anni di dimenticatoio, i giovani del meridione possano avere nuove opportunità di mettere in campo le loro competenze in settori strategici della pubblica amministrazione. Per anni abbiamo sofferto la mancanza di visione politica, il distaccamento dai problemi reali, un abbandono infrastrutturale e una mancata conoscenza dei territori che nel lavoro da ministro lo stesso Provenzano ha dimostrato invece di avere, considerando tutte le peculiarità di una terra che fatica ad emergere e che vede spesso i suoi talenti cercare altri lidi per mancanza di opportunità. Bisognerà lavorare ancora su un serio piano infrastrutturale, su un’idea di territorio e di sviluppo, su nuovi investimenti che ricadano direttamente sui territori che oggi più che mai meritano maggiore attenzione.

