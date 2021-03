Come cambierà il calcio in tv: niente decoder e costo sui 30-35 euro al mese

sabato 27 Marzo 2021.

Come cambierà il calcio in tv: niente decoder e costo sui 30-35 euro al mese

Il calendario del weekend non subirà modifiche: serviranno un abbonamento e la connessione da 8 megabit



