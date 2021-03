Dazn, Sky, Amazon, Mediaset: serviranno tre abbonamenti per vedere Serie A e Champions

Dazn, Sky, Amazon, Mediaset: serviranno tre abbonamenti per vedere Serie A e Champions In seguito all’acquisizione da parte di Dazn dei diritti televisivi per tutte le partite della Serie A del triennio 2021-2024, ecco quali abbonamenti sarà necessario sottoscrivere per poter vedere per intero campionato e Champions League. continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

sabato 27 Marzo 2021.

Dazn, Sky, Amazon, Mediaset: serviranno tre abbonamenti per vedere Serie A e Champions

In seguito all’acquisizione da parte di Dazn dei diritti televisivi per tutte le partite della Serie A del triennio 2021-2024, ecco quali abbonamenti sarà necessario sottoscrivere per poter vedere per intero campionato e Champions League.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA