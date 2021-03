MotoGP, GP Qatar: Viñales il migliore nelle FP4. Pole Lowes in Moto2

sabato 27 Marzo 2021.

MotoGP, GP Qatar: Viñales il migliore nelle FP4. Pole Lowes in Moto2

Dalle 18 la lotta per la prima pole del Mondiale MotoGP 2021. Il Campione del Mondo è solo 11°, partirà dalla Q1. Binder pole in Moto3, Lowes il migliore in Moto2



