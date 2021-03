Nuova era con Dazn, Sky perde lo scettro. Cosa cambia adesso?

Nuova era con Dazn, Sky perde lo scettro. Cosa cambia adesso? Tutte le partite di campionato in streaming: è una rivoluzione epocale, carica di speranze e incertezze. Il tifoso non dovrà più pagare il doppio canone per la Serie A ma dovrà adeguarsi ai nuovi mezzi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 27 Marzo 2021.

Tutte le partite di campionato in streaming: è una rivoluzione epocale, carica di speranze e incertezze. Il tifoso non dovrà più pagare il doppio canone per la Serie A ma dovrà adeguarsi ai nuovi mezzi



