Isola Capo Rizzuto, aggrediscono Guardia Media: denunciati marito e moglie

I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno deferito in stato di libertà due coniugi del luogo di 51 e 48 anni

Isola Capo Rizzuto,

domenica 28 Marzo 2021.

I due coniugi poiché, ieri notte, hanno aggredito il medico di turno in servizio di Guardia Medica ed un suo collaboratore. I motivi sarebbero da attribuirsi alla pretesa di una prestazione medica negata. Come in analogo episodio avvenuto qualche giorno fa a Pallagorio, tempestivi sono stati gli accertamenti svolti dal locale Comando Arma, particolarmente sensibile ed attento a questo fenomeno.

