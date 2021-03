Milan, il futuro inizia da Ibra. Ma il vice sarà un giovane top…

Milan, il futuro inizia da Ibra. Ma il vice sarà un giovane top… Da risparmi di gennaio e piazzamento in arrivo 100 milioni. Rinforzeranno la squadra di Pioli per renderla competitiva in Europa: l’inglese e Zlatan rimarranno, poi… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 28 Marzo 2021.

Milan, il futuro inizia da Ibra. Ma il vice sarà un giovane top…

Da risparmi di gennaio e piazzamento in arrivo 100 milioni. Rinforzeranno la squadra di Pioli per renderla competitiva in Europa: l’inglese e Zlatan rimarranno, poi…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA