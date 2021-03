Ibra, scintille col mito dell’hockey ghiaccio svedese: “Ma stai zitto”

Ibra, scintille col mito dell’hockey ghiaccio svedese: “Ma stai zitto” Salming, ex stella dell’Nhl, lo attacca: “Non ha stile, poco rispetto per gli altri”. La replica di Zlatan: “Gesticolare non vuol dire essere negativo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 29 Marzo 2021.

