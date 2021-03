La Svizzera piega la Lituania: 20’ di ritardo per porta troppo alta! Spagna col fiatone

La Redazione24

,

lunedì 29 Marzo 2021.

La Svizzera piega la Lituania: 20’ di ritardo per porta troppo alta! Spagna col fiatone

A San Gallo fischio d’avvio slittato per una traversa 5 cm sopra i 244 regolamentari. Poi decide un gol di Shaqiri. La Roja ribalta la Georgia al 92’. Per Inghilterra e Francia 2-0 in Albania e Kazakistan. In Moldavia goleada danese (8-0) con doppietta del doriano Damsgaard. Vincono anche Germania e Polonia



