Leclerc: "Meglio del 2020". Binotto: "Finalmente possiamo contare su entrambi i piloti…" I ferraristi commentano il loro GP del Bahrain. Charles: "Il passo è migliore del 2020, ma non siamo dove vorremmo come posizione". Lo spagnolo: "L'ottavo posto non è niente di che, ma…"

lunedì 29 Marzo 2021.

I ferraristi commentano il loro GP del Bahrain. Charles: “Il passo è migliore del 2020, ma non siamo dove vorremmo come posizione”. Lo spagnolo: “L’ottavo posto non è niente di che, ma…”



