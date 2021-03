Sainz: “La Ferrari ha un buon passo, tante cose per essere felici”

Sainz: “La Ferrari ha un buon passo, tante cose per essere felici” Carlos Sainz soddisfatto dopo la prima gara della sua vita con una Ferrari: “Degrado gomme e passo penso siano stati molto performanti. Peccato per il primo giro, potevo stare più vicino alle McLaren. Ho fatto una corsa in gestione, non ero in modalità […]

La Redazione24

,

lunedì 29 Marzo 2021.

Sainz: “La Ferrari ha un buon passo, tante cose per essere felici”

Carlos Sainz soddisfatto dopo la prima gara della sua vita con una Ferrari: “Degrado gomme e passo penso siano stati molto performanti. Peccato per il primo giro, potevo stare più vicino alle McLaren. Ho fatto una corsa in gestione, non ero in modalità attacco. Ci sarà tempo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA