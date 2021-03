Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e Miller con la stessa Ducati. Non sono un secondo”

Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e Miller con la stessa Ducati. Non sono un secondo” Il piemontese della rossa sulla rivalità con Miller al box: “Potrei ragionare così solo se Jack fosse in lotta per il titolo. Ma più avanti. La moto ha un gran potenziale, dobbiamo curare il consumo gomma perché col […]

La Redazione24

,

martedì 30 Marzo 2021.

Bagnaia mette le cose in chiaro: “Io e Miller con la stessa Ducati. Non sono un secondo”

Il piemontese della rossa sulla rivalità con Miller al box: “Potrei ragionare così solo se Jack fosse in lotta per il titolo. Ma più avanti. La moto ha un gran potenziale, dobbiamo curare il consumo gomma perché col calo abbiamo meno trazione della Yamaha”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA