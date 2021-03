Ibra fino all’ultimo in nazionale. A Milanello da giovedì: e i tifosi rossoneri…

La Redazione24

martedì 30 Marzo 2021.

Zlatan ha dato disponibilità per giocare anche l’amichevole di mercoledì con l’Estonia. Il c.t. Andersson: “Non dall’inizio, ma non ho certo paura di schierarlo”. Tifosi del Milan perplessi



