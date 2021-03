Tomori: “Ora mi laureo, intanto imparo al Milan. L’Italia per un difensore è… l’università”

Tomori: "Ora mi laureo, intanto imparo al Milan. L'Italia per un difensore è… l'università" Il centrale inglese a cuore aperto con la Gazzetta: "Qui mi sono inserito subito perché mi sento in famiglia. E avere uno come Maldini ds…"

martedì 30 Marzo 2021.

Il centrale inglese a cuore aperto con la Gazzetta: “Qui mi sono inserito subito perché mi sento in famiglia. E avere uno come Maldini ds…”



