martedì 30 Marzo 2021.

Ufficiale: il City dice addio ad Aguero. E adesso dove va? Juve alla finestra

I Citizens annunciano che non verrà rinnovato l’accordo in scadenza del Kun, che a questo punto diventa uno dei pezzi pregiati per l’estate…



