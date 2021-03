Coronavirus, in provincia di Crotone balzo in avanti di nuovi positivi

Altri 63 tamponi positivi, con un tasso di positività quotidiano che supera il 50 per cento

Nunzio Esposito

CROTONE,

mercoledì 31 Marzo 2021.

Come già avevamo ipotizzato ieri, i numeri dei contagi nella nostra provincia tornano a salire con l’inizio vero e proprio della settimana in corso, tant’è che dopo gli 8 nuovi casi positivi di lunedì, nel bollettino diramato ieri dall’Asp Crotone i tamponi risultati positivi sono stati 63, con un tasso di positività giornaliero che supera il 50 per cento dei 124 test eseguiti nelle ultime 24 ore.

Sempre secondo i dati dell’Azienda Sanitaria territoriale, sul totale di quasi 4mila casi positivi in un anno, i casi attualmente attivi di coronavirus, considerando solo i cittadini residenti, raggiunge quota 900 (+23 rispetto al giorno prima), dei quali 866 in isolamento domiciliare, 34 in reparto ospedaliero, mentre con i due decessi di ieri (entrambi di Cotronei) si arriva a quota 49 dall’inizio della pandemia.

Nel conteggio dei tamponi effettuati, complessivamente arriviamo a quasi 25mila, di cui 4.844 con esito positivo (lo stesso soggetto può essere sottoposto a più tamponi), pari al 19,5% e le persone sottoposte ad isolamento domiciliare sono state fino ad oggi 18.821.

Veniamo quindi ai dati che ci arrivano dai vari comuni della provincia: in sole 24 ore l’incremento maggiore di soggetti positivi si segnala a Cutro (+22), che dopo Crotone (con 250 casi attivi) è il territorio con più contagi attuali, 231.

Sale, seppur di poco, Cirò Marina a 108 (+5), mentre diminuiscono i dati di Petilia Policastro (-6) e Isola Capo Rizzuto (-3), restano ai comuni più popolosi.

Nel comprensorio cirotano, oltre alla cittadina sul mare di cui abbiamo già detto, si segnala un sensibile aumento a Cirò Superiore, che passa in un giorno da 26 a 30 soggetti positivi, scavalcando Crucoli, che invece scende da 29 a 26, e Melissa, che passa sa 16 a 15.

Stabili o quasi tutti i numeri nel resto della provincia, con Roccabernarda a 35 (+1), Cotronei a 53 (+3), Strongoli a 12, Mesoraca a 9, Savelli a 6 e via via tutti gli altri.

Quanto ai casi complessivi, ovviamente la punta dell’iceberg rimane Crotone, con 1.353 casi di covid-19 (12 decessi), ma Isola Capo Rizzuto, secondo comune per numero di residenti, segue al secondo posto con 561 casi (7 decessi), così come alto è il tasso di positività registrato a Petilia Policastro (339 casi su 8.876 abitanti, pari al 3,8%), a Cotronei, con 193 casi (3,6%), a Pallagorio, con 36 (3,4%) per arrivare all’oltre il 4% a Melissa, 81 casi, e Caccuri, che con 68 contagi su 1.594 abitanti raggiunge una percentuale pari a 4,3.

Infine: nella giornata di ieri, comunica ancora l’Asp, sono state somministrate 691 dosi di vaccino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA