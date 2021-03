Demiral ha il Covid: volo sanitario per tornare dalla Turchia. Timori per Szczesny

La Redazione24

,

mercoledì 31 Marzo 2021.

Demiral ha il Covid: volo sanitario per tornare dalla Turchia. Timori per Szczesny

Il difensore era in nazionale: sarebbe positivo da circa una settimana, sta bene a parte qualche piccolo sintomo. Probabilmente domani il rientro, resterà al J-Hotel in attesa della guarigione. Apprensione per Szczesny: c’è un focolaio nella nazionale polacca



