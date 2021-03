Guardie Zoofile Ambientali del Nogra individuano due discariche di rifiuti pericolosi nel comune di Cirò Marina

Controlli delle Guardie del Distaccamento Operativo di Cirò Marina

Comunicato delle Guardie Ecozoofile

Cirò Marina,

mercoledì 31 Marzo 2021.

Guardie Zoofile Ambientali del NOGRA individuano due discariche di rifiuti pericolosi nel comune di Cirò Marina. Lo scorso 24 Marzo, nel corso di normali controlli volti alla tutela ed alla prevenzione degli illeciti in materia dell’ambiente e del patrimonio, le Guardie del Distaccamento Operativo di Cirò Marina, competente per territorio ed appartenenti al N.O.G.R.A. Crotone, individuavano due discariche incontrollate di rifiuti pericolosi nel comune di Cirò Marina. Le guardie hanno immediatamente attivato le procedure del caso, dandone comunicazione alle autorità competenti per i reati di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e inquinamento ambientale. Nello specifico, le suddette guardie, individuavano un primo sito, da tempo ormai oggetto di abbandono di qualsiasi genere di rifiuto, con una consistente quantità di rifiuti pericolosi di tipo eternit. La seconda discarica incontrollata è stata individuata, nei pressi di un sottopasso ferroviario ove l’elevato accumulo di lastre in eternit ha ormai occluso il regolare deflusso delle acque piovane, rappresentando non solo un problema ambientale, ma anche una criticità idro-geologica.

