La Redazione24

,

mercoledì 31 Marzo 2021.

Immobile o Belotti? Il miglior bomber azzurro in attività gioca in Serie B

In casa Azzurri è aperto il dibattito su chi debba essere il centravanti della Nazionale ai prossimi Europei: Immobile e Belotti (un gol a testa nelle ultime uscite) si giocano il posto. La classifica dei cannonieri con la maglia dell’Italia, però, vede ancora in testa Mario Balotelli tra coloro che sono ancora in attività. In assoluto, resta imprendibile Gigi Riva



