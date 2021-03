Isola Capo Rizzuto: Rimane incastrato tra le lame di una motozappa, intervenuti Vigili ed elisoccorso. VIDEO

E’ successo questa mattina alle ore 12.00 circa in località Lago Sant’Anna nel comune di Isola Capo Rizzuto

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 31 Marzo 2021.

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone sede centrale, è intervenuta questa mattina alle ore 12.00 circa in località Lago Sant’Anna nel comune di Isola Capo Rizzuto per soccorso a persona incidente sul lavoro. Sul posto si riscontrava che un 39enne mentre effettuava lavori con un motocoltivatore nella proprietà rimaneva per cause accidentali, incastrato con gli arti inferiori nelle zappette del motocoltivatore.

L’intervento dei vigili del fuoco, protrattosi per alcune ore a causa della delicata situazione, è valso ad estrarre gli arti inferiori del malcapitato. L’intervento è stato veloce, grazie al buon lavoro dei vigili del fuoco la gamba interessata è salva. Lo stesso veniva immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 che provvedeva con ausilio dell’elisoccorso al trasferimento presso struttura ospedaliera.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

