Juve, è giusto pensare di vendere Dybala? Vi risponde G.B. Olivero È stato il miglior giocatore dello scorso campionato, senza di lui questa stagione non è andata come i bianconeri speravano. Dopo Ronaldo è il più forte giocatore in organico. Ma se ce l'hai devi crederci

mercoledì 31 Marzo 2021.

È stato il miglior giocatore dello scorso campionato, senza di lui questa stagione non è andata come i bianconeri speravano. Dopo Ronaldo è il più forte giocatore in organico. Ma se ce l’hai devi crederci



