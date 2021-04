Il Milan spera, Gigio ci pensa ancora. Se dice no dove può andare?

Il Milan spera, Gigio ci pensa ancora. Se dice no dove può andare? Il Diavolo ha offerto 8 milioni l’anno per il rinnovo ma non c’è stata risposta: Raiola ha sondato all’estero però non si sono aperte strade e il cuore del portiere resta rossonero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 01 Aprile 2021.

