Locatelli e Ferrari in isolamento: il Sassuolo decide di non schierarli con la Roma

Locatelli e Ferrari in isolamento: il Sassuolo decide di non schierarli con la Roma I due azzurri, al rientro dalla nazionale, dove si è verificato un possibile focolaio, non giocheranno per scelta precauzionale. Il no anche in caso di tamponi negativi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 01 Aprile 2021.

Locatelli e Ferrari in isolamento: il Sassuolo decide di non schierarli con la Roma

I due azzurri, al rientro dalla nazionale, dove si è verificato un possibile focolaio, non giocheranno per scelta precauzionale. Il no anche in caso di tamponi negativi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA