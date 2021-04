Allarme virus sulla Serie A, ma il focolaio in Nazionale non ferma il calcio

Allarme virus sulla Serie A, ma il focolaio in Nazionale non ferma il calcio I club mettono in quarantena i nazionali al rientro. Il Sassuolo esclude per precauzione Locatelli e Ferrari. I casi Zielinski e Demiral. Per la Lega nessun allarme per la giornata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 02 Aprile 2021.

Allarme virus sulla Serie A, ma il focolaio in Nazionale non ferma il calcio

I club mettono in quarantena i nazionali al rientro. Il Sassuolo esclude per precauzione Locatelli e Ferrari. I casi Zielinski e Demiral. Per la Lega nessun allarme per la giornata



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA