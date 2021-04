Donnarumma, tampone negativo: sarà in campo contro la Samp

La Redazione24

,

venerdì 02 Aprile 2021.

Donnarumma, tampone negativo: sarà in campo contro la Samp

Dopo il rapido, anche il molecolare non ha trovato tracce di virus. Il Milan comunque proseguirà a monitorare il portiere. Oggi altro giro di tamponi per tutti



