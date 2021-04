Giornata autismo, anche la Cittadella regionale si colora di blu

Il palazzo della Regione sarà illuminato per tutta la notte. Accolta la proposta degli assessori Gallo e Savaglio

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 02 Aprile 2021.

Su proposta degli assessori all’Istruzione a alle Politiche sociali, Sandra Savaglio e Gianluca Gallo, anche la Regione Calabria aderisce alla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”.

Questa sera, dall’imbrunire e per tutta la notte, la Cittadella “Jole Santelli” sarà illuminata di blu, così come avverrà per molti monumenti, piazze ed edifici pubblici in tutto il mondo.

«Un gesto simbolico – spiegano Gallo e Savaglio – che accompagna quanto questa Giunta sta compiendo, concretamente, in termini di programmazione a sostegno delle famiglie con persone colpite dallo spettro autistico. È importante sensibilizzare alla conoscenza e consapevolezza di un disturbo che riguarda ogni aspetto dell’essere della persona e colpisce molte famiglie italiane e calabresi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA