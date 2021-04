Guarin insanguinato dopo una rissa: le immagini

Guarin insanguinato dopo una rissa: le immagini Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, è stato coinvolto in una rissa in Colombia, sembra nell’abitazione dei suoi genitori. Sul posto è intervenuta la Polizia come dimostrano queste immagini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 02 Aprile 2021.

