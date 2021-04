Incidente sulla SS106: scontro tra tir e auto, morta una donna di 64 anni

Un’altra persona è rimasta ferita

Cassano allo Ionio,

venerdì 02 Aprile 2021.

E’ di un morto e di un ferito i bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 in prossimità dello svincolo di Sibari nel territorio di Cassano allo Jonio. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un autoarticolato.

Nell’impatto è morta sul colpo la conducente dell’auto, una donna di 64 anni. Sul posto con i mezzi di soccorso del servizio Suem118, che hanno accertato il decesso della donna, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Trebisacce che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. E’ stato allertato anche l’elisoccorso che è giunto da Cosenza.

A seguito dell’incidente si sono registrati disagi e rallentamenti per la circolazione in direzione Taranto. Sul posto sono presenti squadre dell’Anas per la gestione della viabilità. (ANSA).

