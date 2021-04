Organizzano una festa in casa durante l’emergenza Covid: sanzionati

Continuano i controlli anti-covid nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze Dell’ordine ed in particolare della Polizia di Stato

La Redazione

Crotone,

venerdì 02 Aprile 2021.

Nella serata dell’1 aprile u.s. è intervenuta per una festa organizzata in casa in piena emergenza Covid.

Nello specifico, in tarda serata, la Volante in servizio è intervenuta presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione riguardante musica alta provenire dalla stessa.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato ben 5 soggetti all’interno dell’abitazione sita al terzo piano che stavano dando luogo ad una festa creando quindi un assembramento, dal momento che solo due dei 5 soggetti presenti risultavano conviventi.

Pertanto gli stessi sono stati sanzionati ai sensi della normativa anticovid e deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

