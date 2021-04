Pirlo: “Dybala, Arthur e McKennie non convocati per il derby, la decisione è mia”

Pirlo: “Dybala, Arthur e McKennie non convocati per il derby, la decisione è mia” L’allenatore alla vigilia del Toro: “Dobbiamo comportarci da esempi: lo hanno fatto nel momento sbagliato, per quello che sta succedendo nel mondo e non solo alla squadra. Torneranno a lavorare, vedremo quando…”. Sul suo futuro: “È normale che se perdi dieci […]

La Redazione24

,

venerdì 02 Aprile 2021.

Pirlo: “Dybala, Arthur e McKennie non convocati per il derby, la decisione è mia”

L’allenatore alla vigilia del Toro: “Dobbiamo comportarci da esempi: lo hanno fatto nel momento sbagliato, per quello che sta succedendo nel mondo e non solo alla squadra. Torneranno a lavorare, vedremo quando…”. Sul suo futuro: “È normale che se perdi dieci partite vai a casa, io penso a vincere la prossima”



