Chiambretti: “Non cambierei Belotti con CR7”. Christillin: “Vinciamo con 2 gol di Ronaldo” Dal duello Belotti-Ronaldo ai derby indimenticabili (uno è in comune!) fino alle sorprese e alle delusioni della stagione in corso. Piero Chiambretti e Evelina Christillin, tifosi rispettivamente di Torino e Juventus, giocano in esclusiva per la Gazzetta il derby della Mole (di […]

sabato 03 Aprile 2021.

Dal duello Belotti-Ronaldo ai derby indimenticabili (uno è in comune!) fino alle sorprese e alle delusioni della stagione in corso. Piero Chiambretti e Evelina Christillin, tifosi rispettivamente di Torino e Juventus, giocano in esclusiva per la Gazzetta il derby della Mole (di Michela Cuppini).



