La Redazione24

,

sabato 03 Aprile 2021.

Infinita Pellegrini: pass per la quinta Olimpiade e pianto liberatorio

Federica non tradisce: agli Assoluti chiude i 200 s.l. in 1’56”69. Nei 100 rana Carraro vince con il record italiano e secondo tempo al mondo (2021) in 1’05”86: alle sue spalle ex aequo Pilato (già qualificata per i Giochi) e Castiglioni



