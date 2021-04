Milan, mezzo harakiri: pari con la Samp, che fatica la strada per la Champions

sabato 03 Aprile 2021.

Milan, mezzo harakiri: pari con la Samp, che fatica la strada per la Champions

I rossoneri rimediano con Hauge al gol di Quagliarella (regalo di Hernandez), prendono un palo nel recupero con Kessie, ma non vanno oltre il punto e rallentano nella corsa per i primi quattro posti



