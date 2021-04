Agnelli-Allegri, incontro e auguri. I due si sentono spesso, e in futuro…

Agnelli-Allegri, incontro e auguri. I due si sentono spesso, e in futuro… Il presidente e l’ex tecnico si sono visti in Toscana, prima del derby. Ma non sarebbe una sorpresa: i due sono in buoni rapporti, si vedono e si parlano regolarmente. E il Max bis è da tempo un’opzione continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

domenica 04 Aprile 2021.

Agnelli-Allegri, incontro e auguri. I due si sentono spesso, e in futuro…

Il presidente e l’ex tecnico si sono visti in Toscana, prima del derby. Ma non sarebbe una sorpresa: i due sono in buoni rapporti, si vedono e si parlano regolarmente. E il Max bis è da tempo un’opzione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA