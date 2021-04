LIVE GP Doha: Martin in pole, Rossi 21°. Gara Moto2: Bezzecchi perde terreno

LIVE GP Doha: Martin in pole, Rossi 21°. Gara Moto2: Bezzecchi perde terreno Tutto pronto per il secondo appuntamento del mondiale. Nella classe regina la Ducati del debuttante spagnolo partirà in prima posizione, per Vale invece la peggior qualifica in carriera. Moto3: strepitosa vittoria di Acosta. Moto2: Lowes mantiene il passo, Bezzecchi ha perso il […]

La Redazione24

,

domenica 04 Aprile 2021.

LIVE GP Doha: Martin in pole, Rossi 21°. Gara Moto2: Bezzecchi perde terreno

Tutto pronto per il secondo appuntamento del mondiale. Nella classe regina la Ducati del debuttante spagnolo partirà in prima posizione, per Vale invece la peggior qualifica in carriera. Moto3: strepitosa vittoria di Acosta. Moto2: Lowes mantiene il passo, Bezzecchi ha perso il contatto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA