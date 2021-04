Super Kane non basta: il Newcastle inchioda Mou sul 2-2

Super Kane non basta: il Newcastle inchioda Mou sul 2-2 L'inglese tocca quota 31 gol stagionali e con 84 gol in 120 presenze fuori casa diventa il massimo goleador in trasferta nella storia della Premier

La Redazione24

,

domenica 04 Aprile 2021.

