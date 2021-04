Assembramento in un’abitazione durante l’emergenza Covid: sanzionati 9 persone

Continuano incessantemente i controlli dell Forze dell’ordine anti-covid nel rispetto dei DPCM

Comunicato della Questura

Crotone,

lunedì 05 Aprile 2021.

Continuano incessantemente i controlli anti-covid nel rispetto dei DPCM inseriti nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine ed in particolare della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio del 3 aprile u.s., a seguito di segnalazione telefonica, gli equipaggi della Polizia di Stato sono stati costretti ad intervenire presso un’abitazione appena fuori dal centro abitato, in zona residenziale, per un assembramento di persone.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato ben 9 soggetti all’interno dell’abitazione che stavano creando quindi un assembramento.

Pertanto gli stessi sono stati sanzionati ai sensi della normativa anticovid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA