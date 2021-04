Il Monza delude ancora: solo 1-1 col Pescara. E il Lecce scappa. Empoli verso lo 0-3 a tavolino

La Redazione24

,

lunedì 05 Aprile 2021.

La capolista non ha giocato per il caso-Covid, ma il Chievo si è presentato allo stadio: ora deciderà il giudice sportivo. In coda vittorie pesanti di Cremonese, Ascoli e Pordenone



