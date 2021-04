Milan, la quota Champions sarà davvero a 75? Ecco come potresti arrivarci

La Redazione24

lunedì 05 Aprile 2021.

Milan, la quota Champions sarà davvero a 75? Ecco come potresti arrivarci

Pioli ha indicato in quel punteggio la teorica soglia per arrivare almeno quarti. La media attuale però non basta e ci saranno tre scontri diretti



