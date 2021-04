Milan, ricordi André Silva? Vola in Champions, fa un gol ogni 97’ e mette sotto Haaland

Milan, ricordi André Silva? Vola in Champions, fa un gol ogni 97’ e mette sotto Haaland L’ex attaccante rossonero, deludente in Italia, fa il fenomeno in Bundesliga: una rete a partita, decisivo pure contro il Dortmund del gigante norvegese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 05 Aprile 2021.

Milan, ricordi André Silva? Vola in Champions, fa un gol ogni 97’ e mette sotto Haaland

L’ex attaccante rossonero, deludente in Italia, fa il fenomeno in Bundesliga: una rete a partita, decisivo pure contro il Dortmund del gigante norvegese



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA