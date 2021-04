Pasqua segnata da un lutto: è scomparso Giuseppe Londino, imprenditore colto e illuminato

Ci sono persone che lasciano un segno positivo nella società, per lo sguardo acuto e lungimirante, per la capacità di indagare il mondo con lucidità e passione

Giuseppe Londino era una di queste persone. Si è spento, per una patologia cardiaca, nella mattina di Pasqua, del 5 aprile 2021, in una clinica di Cunardo. Aveva 78 anni. Pochi mesi prima aveva brillantemente superato i sintomi da Covid-19 ma, nonostante la forte fibra, il suo fisico ne è stato minato. Giuseppe Londino, fondatore e direttore di una società di management consulting che operava in Italia e in Svizzera, era nato a Mesoraca, antico paese del cosiddetto Marchesato di Crotone. Insieme ai suoi fratelli, era partito dalla sua terra, in cui tornava spesso, con la volontà di creare project work, basati sullo sviluppo territoriale integrato, per lo sviluppo dei talenti e delle competenze di tutti. Da molti anni abitava a Lavena Ponte Tresa. Carismatico, sempre sorridente e generoso, con straordinarie capacità intuitive, grande viaggiatore (aveva vissuto a lungo in Corsica e Germania, lavorato per anni in giro per l’Europa, il Marocco e gli Emirati Arabi) e studioso di lingue (oltre al francese, inglese, greco, portoghese, spagnolo e tedesco, lingue ufficiali di stati, parlava anche il catalano, una lingua regionale). Martedì 7 aprile la salma sarà cremata, nel rispetto delle volontà da testamentarie di Giuseppe Londino.

