Solidità Quartararo, freddezza Martin, weekend da incubo per Rossi e Morbidelli Fabio probabilmente un anno fa non avrebbe vinto questa gara, Jorge corre come un veterano. Miller perde la testa e la Honda è sempre più orfana di Marquez

La Redazione24

lunedì 05 Aprile 2021.

Fabio probabilmente un anno fa non avrebbe vinto questa gara, Jorge corre come un veterano. Miller perde la testa e la Honda è sempre più orfana di Marquez



