La Redazione24

,

martedì 06 Aprile 2021.

A tutto Cannavaro: “Juve, se molli Pirlo sbagli due volte. Rino e l’effetto lavatrice…”

Il doppio ex parla del recupero tra Napoli e Juve, decisivo per la conquista della prossima Champions: “Le colpe non possono essere solo di Andrea, i giocatori sbagliano in campo e fuori. per Rino parlano i numeri”



