Euro 2020: in Italia via libera al pubblico negli stadi. C’è l’ok del Governo

La Redazione24

,

martedì 06 Aprile 2021.

I tifosi torneranno sugli spalti. Il Ministro Speranza: “Chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. Gravina soddisfatto: “Ottimo risultato”



