Clamoroso in F1: in arrivo il tetto agli stipendi dei piloti! Hamilton e Verstappen, ci state? La crisi del Covid ha eroso gli introiti delle Case, che dopo il taglio dei costi su telai e motori ora puntano ai guadagni dei piloti. E già circola un’ipotesi di cifra che potrebbe far storcere il naso ai […]

La Redazione24

,

mercoledì 07 Aprile 2021.

La crisi del Covid ha eroso gli introiti delle Case, che dopo il taglio dei costi su telai e motori ora puntano ai guadagni dei piloti. E già circola un’ipotesi di cifra che potrebbe far storcere il naso ai big



