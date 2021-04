Matteoli: “Coesione e maturità, questa Inter come quella dei record”

Matteoli: “Coesione e maturità, questa Inter come quella dei record” Parla il regista che col Trap al Cesena segnò il gol più veloce della storia al Meazza: “Barella super, ma non mi sorprendo. C’è tutto per aprire un ciclo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 07 Aprile 2021.

Matteoli: “Coesione e maturità, questa Inter come quella dei record”

Parla il regista che col Trap al Cesena segnò il gol più veloce della storia al Meazza: “Barella super, ma non mi sorprendo. C’è tutto per aprire un ciclo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA